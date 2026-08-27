Новости Татарстана

Погода снизила количество укусов клещей в Татарстане этим летом

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Этим летом клещи в Татарстане кусают на треть реже, чем в прошлом году. С 25 марта зарегистрировано 7546 укусов — на 32% меньше, чем за тот же период 2023-го (тогда было 9989). Причину связывают с погодой, объяснила замруководителя регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Впрочем, расслабляться рано: за последнюю неделю число укусов выросло на 44. Ближе к осени люди потянулись за грибами, а в начале сентября ожидается новый пик активности членистоногих.

Авдонина напомнила: клещи не прыгают с деревьев. Они живут в траве и кустарниках на высоте 15–25 сантиметров, цепляются за одежду и ползут вверх. Поэтому каждые 10–15 минут нужно осматривать себя и друг друга, чтобы снять клеща до того, как он присосётся. Одеваться стоит в плотную светлую одежду — на ней паразит заметен сразу.

Инфицированность клещей в этом сезоне невысокая: боррелиозом — 19%, энцефалитом — всего 0,4% (12 клещей). Зарегистрировано 23 случая боррелиоза и три энцефалита, все завозные. Кстати, с начала года клещи покусали уже более 1,5 тысячи детей, чаще всего в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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