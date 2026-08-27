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Регистрация биометрии через банковские приложения упростилась

Служба новостей Автор статьи
Оформить биометрические данные для доступа к го...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Оформить биометрические данные для доступа к государственным и финансовым сервисам теперь можно через мобильный банк без визита в офис. В частности, в приложении ВТБ для Android и iOS появилась возможность сдать биометрию через сервис Госуслуг.

Упрощённая биометрия применяется для входа в банковское приложение, подтверждения онлайн-операций и использования вне банковского контура — например, для небольших покупок в магазинах и оплаты проезда в метро. Для более крупных операций, включая заселение в гостиницу и подтверждение возраста при покупках в интернете, требуется повышенный, стандартный уровень биометрии. Пользователь может повысить уровень биометрии до стандартного при наличии в профиле на Госуслугах водительских прав или загранпаспорта.

Как показал опрос ВТБ, 70% россиян готовы использовать биометрию в финансовых и иных сервисах, из них 27% отметили, что их готовность зависит от удобства и скорости. За последний год 38% стали чаще видеть, как люди пользуются такими сервисами, 25% отметили рост доверия к банковской биометрии, а еще 18% сами начали пользоваться биометрией при входе в приложения, оплате в магазинах и т. д.

*Опрос проведен среди 1500 россиян от 18 до 65 лет, живущих в крупных городах (населением от 100 тыс. человек).

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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