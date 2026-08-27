Технологии

Альфа-Банк запустит лабораторию роботизации в IV квартале 2026 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Альфа-Банк анонсировал создание лаборатории роботизации, которая поможет российским компаниям внедрять робототехнические решения. Запуск проекта намечен на IV квартал 2026 года, сообщила пресс-служба банка.

В составе лаборатории появится центр экспертизы. Он займется диагностикой бизнес-процессов клиентов, оценкой их потенциала и разработкой дорожных карт. Также лаборатория будет разрабатывать механизмы финансирования проектов в сфере роботизации.

Отдельное подразделение займется взаимодействием российских компаний с китайскими производителями и поставщиками, чтобы обеспечить доступ к современным технологиям. По словам первого заместителя председателя правления Альфа-Банка Владимира Воейкова, спрос на роботизацию в России со стороны бизнеса растет.

«Сегодня компании нуждаются в современных технологиях, понятной экспертизе, проверенных решениях и инструментах, которые помогут им пройти путь от идеи до внедрения. Лаборатория роботизации объединит все эти элементы на одной платформе и поспособствует более быстрому получению экономического эффекта от внедрения современных технологий», — отметил Воейков.

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