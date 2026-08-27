Apple закрыла способ установки удаленных приложений на iPhone

Apple перекрыла лазейку, которая позволяла ставить на iPhone приложения, удаленные из App Store. В конце августа перестали работать сервисы iMazing и другие сторонние инструменты, популярные среди россиян, сообщает профильный блог Phone24.

Разработчики проекта ipatool заметили, что при попытке установить приложение в обход App Store появляется ошибка HTTP 403. По их словам, Apple начала отклонять и современные, и устаревшие варианты авторизации, а для некоторых операций требуются специальная подпись и Private Access Token.

Проблема касается программ, которые после 2022 года исчезли из магазина из-за санкций: приложения российских банков и других сервисов пользователи восстанавливали с помощью iMazing и аналогичных утилит. Теперь такие способы, по данным Phone24, перестали работать.

При этом Apple официально не сообщала о блокировке сторонних методов установки. Авторы блога допустили, что энтузиасты поищут новые обходные пути. В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, объяснив это санкциями.