Технологии

Apple закрыла способ установки удаленных приложений на iPhone

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Apple перекрыла лазейку, которая позволяла ставить на iPhone приложения, удаленные из App Store. В конце августа перестали работать сервисы iMazing и другие сторонние инструменты, популярные среди россиян, сообщает профильный блог Phone24.

Разработчики проекта ipatool заметили, что при попытке установить приложение в обход App Store появляется ошибка HTTP 403. По их словам, Apple начала отклонять и современные, и устаревшие варианты авторизации, а для некоторых операций требуются специальная подпись и Private Access Token.

Проблема касается программ, которые после 2022 года исчезли из магазина из-за санкций: приложения российских банков и других сервисов пользователи восстанавливали с помощью iMazing и аналогичных утилит. Теперь такие способы, по данным Phone24, перестали работать.

При этом Apple официально не сообщала о блокировке сторонних методов установки. Авторы блога допустили, что энтузиасты поищут новые обходные пути. В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, объяснив это санкциями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

20 часов назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

день назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

профессиональные средства от борщевика

Кулинария

день назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Интересное в Казани

3 дня назад

В путешествии характер автомобиля виден без прикрас: что казанцам стоит проверить до выезда на трассу

установка кухонного фартука в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Кулинария

9 часов назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Кулинария

день назад

Вчерашнее пюре не разогреваю: добавляю начинку и жарю картофельные пирожки без теста

Кулинария

11 часов назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Технологии

день назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии
Новости Татарстана
24 минуты назад

В Татарстане отремонтирован участок дороги Билярск – Ерыкла длиной 6,7 км

В Алексеевском районе РТ отремонтировали участо...

Кулинария

12 минут назад

Кабачок больше не натираю: режу длинными лентами и заворачиваю внутрь горячую начинку

Интересное в Казани

2 часа назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

Новости Татарстана

58 минут назад

Минниханов выразил глубокое уважение многодетным семьям Татарстана

Кулинария

час назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное
Минэкологии РТ планирует открыть пункты приема ...
Новости Татарстана
3 часа назад

Минэкологии РТ планирует открыть пункты приема шин по всей республике

Технологии

2 часа назад

Альфа-Банк запустит лабораторию роботизации в IV квартале 2026 года

Новости Татарстана

3 часа назад

Погода снизила количество укусов клещей в Татарстане этим летом

Кулинария

3 часа назад

Яблоки сначала отправляю на сковороду и только потом добавляю тесто: пирог получается без духовки
Жители Татарстана летом заинтересовались новым ...
Новости России
6 дней назад

Жители Татарстана летом заинтересовались новым жильем