Китай запустил первую в мире плавучую СЭС из бамбука

В китайской провинции Шаньдун начала работать экспериментальная солнечная электростанция мощностью 100 киловатт, построенная на основе композитных бамбуковых труб. Это первая в мире плавучая установка такого типа.

Платформа «Цзилин-2» создана в рамках инициативы по замене стальных и пластиковых компонентов более экологичными материалами. Вырабатываемую энергию планируется направлять на интегрированное производство водорода, аммиака и метанола.

Власти КНР рассчитывают в ближайшие пять лет увеличить потребление возобновляемой энергии на 53% — до 1,8 миллиарда тонн угольного эквивалента к 2030 году. Ожидается, что ветровая и солнечная генерация с системами хранения будет обеспечивать 20% электроэнергии в пиковые периоды летних и зимних вечеров, тогда как сейчас этот показатель составляет примерно 10%.

О запуске проекта сообщило гонконгское издание The South China Morning Post (SCMP).