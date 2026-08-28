В Казани хотят запустить лабораторию испытаний автомобильных компонентов

В технопарке «Идея» появятся лаборатория электромагнитной совместимости и стенды для верификации и валидации автомобильных компонентов. Они станут частью центра, где разрабатывают российскую компонентную базу.

О планах сегодня рассказали раису республики Рустаму Минниханову. Вместе с замглавы Минпромторга Альбертом Каримовым он осмотрел площадку. В обходе участвовали президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин и директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ — Дамир Галиев.

Центр займется проектированием, разработкой и постановкой на производство критически важных автокомпонентов. Здесь обещают полный цикл инженерных услуг — от НИОКР до внедрения в производство и серийных поставок автозаводам.

Филиал НАМИ войдет в национальную сеть инжиниринговых центров. Он будет сотрудничать с КФУ, КНИТУ и КНИТУ-КАИ, а также с промышленными партнерами. Напомним, центр создан при поддержке Минпромторга и стал вторым в технопарке «Идея»: три года назад там открылся аналогичный центр «Соллерса».