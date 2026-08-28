Умар Нурмагомедов раскритиковал Мераба Двалишвили
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов высказался о конфликте с Мерабом Двалишвили и раскритиковал соперника за постоянные заявления о неуважении. Спортсмен прокомментировал ситуацию в интервью MMA Fighting.
Нурмагомедов заявил, что его противостояние с грузинским бойцом, по всей видимости, еще не завершено. По словам россиянина, Двалишвили слишком часто говорит о неуважении к себе.
Умар посоветовал Мерабу не обсуждать личные претензии через социальные сети. Он считает, что подобные вопросы лучше решать при личной встрече.
По словам Нурмагомедова, если у Двалишвили есть претензии, он может подойти и высказать их прямо. Российский боец отметил, что готов к такому разговору.
Нурмагомедов также предложил изменить прозвище Двалишвили. Вместо прежнего варианта он назвал его «Мераб Неуважение», объяснив это тем, что соперник постоянно возвращается к этой теме.
Умар добавил, что готов встретиться с Двалишвили в Абу-Даби, где у грузинского спортсмена запланирован следующий поединок.
В ближайшие выходные Нурмагомедов должен провести бой с Сонгом Ядонгом. Поединок станет главным событием турнира UFC в Шанхае.
Ранее российский спортсмен говорил, что хотел бы провести реванш с Двалишвили. Первый бой между ними завершился победой Мераба решением судей.
Двалишвили, в свою очередь, 24 октября должен встретиться с Петром Яном на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Это будет третий поединок между ними.
На момент публикации Двалишвили публично не ответил на новые слова Нурмагомедова.
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