«Казаньоргсинтез» признан лучшим на нефтегазохимическом форуме

Два проекта «Казаньоргсинтеза» победили в конкурсе Татарстанского нефтегазохимического форума. Жюри отметило модернизацию системы рекуперации факельных газов и реконструкцию установки синтеза изопропилбензола.

Первая разработка использует криогенную технологию: из технологических газов извлекают этилен, азот и тяжелые углеводороды, а затем возвращают их в производство. Этилен извлекается с эффективностью более 90%, чистота азота достигает 98%. Установка компактная, не требует дополнительных энергоресурсов. Техническое обновление завершили в первом квартале 2026 года, вложив в него 1,8 миллиарда рублей. Благодаря проекту в производство возвращается до 43 миллионов кубометров азота в год, а выбросы CO2 сокращаются.

Второй победитель — реконструкция установки синтеза изопропилбензола, первого полупродукта в цепочке производства поликарбоната. «Казаньоргсинтез» остается единственным производителем поликарбоната в России. На предприятии внедрили технологию с твердым цеолитным катализатором, которая повысила глубину переработки сырья и уменьшила образование сточных вод, отходов и отработанного катализатора.

После реконструкции потребление энергоресурсов — воды, пара и электроэнергии — снизилось на 68%, а выбросы в атмосферу — на 20%. В декабре 2025 года проект зарегистрировали в российском реестре углеродных единиц «Контур». За десять лет его реализация сократит выбросы CO2 более чем на 334,7 тысячи тонн.

Исполнительный директор «ЭРИС» Алексей Нифонтов назвал победу подтверждением того, что системная работа по повышению экологичности и ресурсоэффективности производства находит отклик у профессионального сообщества.