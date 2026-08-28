7,5 тыс. татарстанцев обратились к врачам из-за укусов клещей, лидирует Казань

В Татарстане с начала сезона 7,5 тысячи человек пожаловались на укусы клещей. Почти три тысячи случаев пришлись на Казань — это абсолютный антирекорд среди городов и районов республики.

Цифры на 27 августа привели в региональном Роспотребнадзоре. После столицы антирейтинг возглавляют Набережные Челны — 604 обращения, Альметьевский район — 383, Нижнекамский — 367. Замыкают десятку Заинский и Верхнеуслонский районы — по 112 и 111 случаев соответственно.

Специалисты уточнили: большинство татарстанцев встретили клещей на природе — в лесах и на дачах. 256 присасываний произошло за пределами республики, то есть люди привезли их из поездок.

При этом плановая иммунизация от клещевого энцефалита идет с опережением: прививки сделали почти 14,5 тысячи человек, это 113% от запланированного. В Роспотребнадзоре напомнили и о мышиной лихорадке: за семь месяцев года зарегистрировано 324 случая ГЛПС — вдвое больше, чем год назад.