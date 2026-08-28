MAX ввел бонусы отелей за заселение через цифровой ID

Пользователи мессенджера MAX теперь могут получать бонусы от отелей при заселении с помощью встроенного сервиса «Цифровой ID». Об этом сообщила пресс-служба мессенджера.

В акции участвуют отели сетей Cosmos, Mantera и «Ателика», а также курорты Красной Поляны и Сочи. В зависимости от гостиницы пользователям предлагают ваучеры на посещение SPA и ресторанов, билеты на канатную дорогу, десерты, напитки и фирменный кофе.

Для заселения с помощью Цифрового ID гостю не нужно предъявлять бумажные документы и заполнять анкету: достаточно показать QR в MAX, а представителю отеля — отсканировать его и сверить с данными в базе. Оформление занимает менее минуты. Чтобы создать Цифровой ID, нужно открыть соответствующий раздел в MAX, выбрать «Создать QR», дать согласие на обработку персональных данных и установить PIN-код для входа.

В пресс-службе MAX отметили, что с сентября возможность заселиться с помощью Цифрового ID планируется реализовать во всех российских гостиницах с номерным фондом более 50 мест. Ранее сообщалось, что такая функция уже действует в 200 отелях, расположенных в 40 регионах страны. Цифровым ID можно также воспользоваться при покупках товаров с возрастным ограничением, подтверждении льгот и социальных статусов.