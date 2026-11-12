В Татарстане появился онлайн-атлас дикой природы

В республике начал работу цифровой атлас «Дикая природа Татарстана». На портале собраны фотографии животных и растений, а также сведения из научных трудов, в том числе исследования природы Казанской губернии XIX века.

Как сообщает ProGorodChelny.ru, любой желающий может пополнить базу: нужно загрузить снимок, указать дату и район съемки, выбрать класс организма и отправить на модерацию. Специалисты помогут определить, что за вид запечатлен на фото.

Работа над атласом продолжается. В планах — создать отдельный цифровой паспорт для каждого вида жужелиц, которых в регионе насчитывается около 300, пишет газета «Нефтяные вести».