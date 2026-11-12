Минздрав РТ: грипп в этом сезоне будет тяжелым

В Татарстане с 2 по 8 ноября зарегистрировано 7497 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости ниже, чем на предыдущей неделе, когда было выявлено 11722 случая ОРВИ и 8 случаев гриппа, и остается ниже эпидемического порога на 47%. В республике фиксируются лишь единичные случаи гриппа и ковида.

Главный внештатный специалист Минздрава РТ по эпидемиологии и иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов сообщил «КВ», что с начала сезона выявлено 30 случаев вируса гриппа. Ситуация оценивается как стабильная и благоприятная, нетяжелые случаи ковида учитываются как обычная ОРВИ. При этом медики ожидают, что грипп в этом году будет протекать довольно тяжело: прогнозируются свиной, гонконгский грипп и грипп типа В, штаммы которых видоизменились.

Новый вариант свиного гриппа A(H1N1)pdm09 чаще приводит к тяжелому течению болезни, осложнения могут развиться уже на 2-3-й день, тогда как при обычном сезонном гриппе они появляются на 5-7-й день. В большинстве случаев речь идет о первичной вирусной пневмонии, когда состояние больного резко ухудшается и может потребоваться перевод на искусственную вентиляцию легких. Гонконгский грипп (H3N2) к концу 2025 года стал преобладающим в России, составив 80,9% выделенных образцов, и отличается более стремительным течением. Вирус гриппа B чаще поражает детей и подростков и формирует вторую волну заболеваемости ближе к концу зимы.

6 ноября в республику поступила дополнительная партия вакцины — 292 тыс. доз для детей и взрослых. В этом сезоне, по рекомендациям ВОЗ, в вакцины для Северного полушария включены три обновленных штамма: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).