Метшин: Минниханов запретил высотки в центре Казани и спас исторический облик

Исторический центр Казани сохранился благодаря решению руководства республики отказаться от строительства высоток. Об этом на пленарном заседании форума «Ребус» заявил мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник вспомнил, что инициатива исходила от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. «Я помню, когда Рустам Нургалиевич стал президентом, он пригласил меня в кабинет и сказал, мол, давай в центре перестанем строить высотки. И вот эта воля позволила нам вместе и с комиссией, и с представителями экспертного сообщества проделать эту работу», – поделился Метшин.

Мэр также отметил, что начинал карьеру в управлении жилищной политики, когда снос ветхого жилья в историческом центре воспринимался как радость. «История не имеет сослагательного наклонения, мы не можем вернуться назад. Но я рад, что под руководством нашего Раиса мы смогли что-то сохранить», – подчеркнул он.