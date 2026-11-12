В Казани умер доцент КФУ Вадим Тудрий

В Казани на 80-м году жизни скончался кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Вадим Дмитриевич Тудрий. В вузе сообщили, что ученый ушел из жизни после продолжительной болезни.

Вадим Тудрий долгие годы работал на кафедре метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, являясь признанным специалистом в области географических наук.

Коллектив Казанского федерального университета выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам ученого. В сообщении вуза отмечается, что сотрудники и студенты разделяют боль утраты и скорбят вместе с семьей.

Церемония прощания с Вадимом Тудрием состоится 12 ноября 2026 года.