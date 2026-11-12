Новости Казани

В Казани строят первый молодежный квартал с коворкингом и фитнесом

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани строят первый комплекс альтернативного...

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Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на международной строительной неделе предложила девелоперам отказаться от простого удешевления проектов и создавать жилье, которое действительно нужно горожанам. По ее словам, спрос смещается в сторону альтернативных форматов, ориентированных на реальные запросы жителей.

Первым таким проектом в столице Татарстана стал комплекс на улице Рихарда Зорге, который сейчас находится в активной стадии строительства. Здание рассчитано на молодежь и арендаторов: внутри предусмотрены коворкинг, фитнес-зал, курьерская зона, круглосуточный магазин и эксплуатируемая кровля. Первый этап планируют сдать в первом квартале 2028 года.

Как отметила Тухватуллина, подобный формат особенно актуален для десятков тысяч студентов, которые ежегодно приезжают в Казань и не нуждаются в стандартной семейной инфраструктуре. Архитектор также напомнила об успешной реконструкции Московского рынка и анонсировала презентацию проекта обновления Чеховского рынка на форуме «Казаныш» в декабре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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