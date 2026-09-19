Кулинария

Грибы после жарки становятся резиновыми: когда на самом деле нужно добавлять соль

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Жареные грибы могут стать жесткими и не подрумя...

ПроКазань

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Грибы бросают на горячую сковороду, но вместо золотистых кусочков через несколько минут получают много жидкости. Пока она выпаривается, грибы успевают заметно уменьшиться и потерять приятную текстуру. Нередко в этом обвиняют соль, добавленную слишком рано.

Соль действительно помогает влаге выходить из продуктов, поэтому при обычной домашней жарке шампиньонов удобнее добавлять ее ближе к концу. Но сама по себе ранняя соль не превращает грибы в «резину». Гораздо сильнее результат меняют переполненная сковорода, слабый нагрев и слишком долгое приготовление.

Когда солить грибы

Если задача — получить подрумяненные шампиньоны, сначала стоит дать им спокойно обжариться и выпарить выделившуюся влагу. Солить можно тогда, когда жидкости на дне почти не осталось, а на поверхности грибов уже появились золотистые участки.

Так проще контролировать жарку: грибы не проводят лишнее время в собственной жидкости, а соль распределяется уже по практически готовому блюду.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Шампиньоны солю примерно за 1–2 минуты до конца. Но еще важнее для меня размер сковороды: если грибы лежат горкой, никакое правильное время добавления соли не поможет быстро их подрумянить».

Что понадобится

  • свежие шампиньоны — 500 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • сливочное масло — 20 г;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • чеснок — 1 зубчик по желанию;

  • зелень — для подачи.

Как пожарить грибы

  1. Шампиньоны очистите от загрязнений и нарежьте пластинками толщиной около 5–7 мм. После мытья хорошо обсушите.

  2. Возьмите широкую сковороду и хорошо разогрейте ее. Добавьте растительное масло.

  3. Выложите грибы свободным слоем. Если сковорода небольшая, 500 г шампиньонов лучше приготовить двумя партиями.

  4. Первые 2–3 минуты не перемешивайте их постоянно. Дайте нижней стороне начать подрумяниваться, затем переверните.

  5. Продолжайте жарить без крышки. Если грибы выделили жидкость, дождитесь, пока основная ее часть испарится.

  6. Добавьте отдельно обжаренный лук, сливочное масло и чеснок. Посолите, поперчите и готовьте еще 1–2 минуты.

  7. Снимите с огня, как только грибы подрумянились и достигли желаемой текстуры. Дополнительно держать их на сковороде еще 10 минут не требуется.

Почему грибы все равно могут получиться жесткими

Основная проблема часто начинается не с солонки, а с количества грибов на сковороде. Большая холодная порция резко снижает температуру поверхности. Одновременно грибы выделяют влагу — и вместо интенсивной жарки начинается тушение.

После этого приходится ждать, пока вся жидкость испарится. Чем дольше грибы проводят на огне, тем сильнее меняется их текстура.

Поэтому правило «солить только в самом конце» полезно прежде всего как удобный прием для получения румяной поверхности, но считать раннюю соль единственной причиной жесткости неправильно.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Ориентируюсь не столько на минуты, сколько на сковороду. Когда свободной жидкости уже нет, а края шампиньонов начали золотиться, добавляю соль, масло и специи и вскоре снимаю с огня».

Для румяных грибов работают сразу три условия: широкая горячая сковорода, небольшая порция и отсутствие лишних минут на огне. Соль проще оставить на финальный этап — когда основная влага уже испарилась.

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