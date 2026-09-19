Яблоки снова лежат ящиками: готовлю немецкий пирог, где начинки больше, чем теста
ПроКазань
После дачи яблок обычно хватает не на одну шарлотку. Когда привычная выпечка уже надоела, часть урожая можно отправить в немецкий яблочный пирог: здесь тонкий слой теста служит основой, а сверху лежит почти сплошной слой фруктов.
Для такого пирога особенно удобны плотные кисло-сладкие яблоки. Их можно положить действительно много — около килограмма на одну форму. Во время выпечки ломтики становятся мягкими, пропитываются соком и маслом, но не должны превращаться в пюре.
Что понадобится
Для формы диаметром 24–26 см:
яблоки — 900 г–1 кг;
пшеничная мука — 220 г;
сливочное масло — 120 г;
сахар — 100 г;
яйца — 2 шт.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
ванильный сахар — 1 ч. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
корица — 0,5 ч. л. по желанию;
соль — щепотка.
Для верха:
сливочное масло — 30 г;
сахар — 1 ст. л.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Яблоки для такого пирога режу не кубиками, а тонкими дольками. Так почти килограмм фруктов помещается в одну форму, а после выпечки начинку удобно разрезать вместе с тонким основанием».
Как приготовить яблочный пирог
Достаньте 120 г сливочного масла заранее, чтобы оно стало мягким. Взбейте его с сахаром и щепоткой соли, затем по одному вмешайте яйца.
Добавьте муку с разрыхлителем. Перемешайте до получения мягкого густого теста. Долго вымешивать его не нужно.
Форму застелите пергаментом. Распределите тесто по дну ровным слоем, слегка формируя небольшие бортики.
Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте тонкими дольками. Сбрызните лимонным соком и плотно уложите на тесто в несколько рядов. Слегка присыпьте корицей.
Оставшиеся 30 г масла нарежьте маленькими кусочками и распределите по яблокам. Сверху посыпьте столовой ложкой сахара.
Выпекайте пирог при 180 °C примерно 40–50 минут. Края теста должны стать золотистыми, а яблочные дольки — мягкими при прокалывании ножом.
Оставьте выпечку в форме примерно на 15 минут и только после этого аккуратно перенесите на блюдо.
Почему яблоки не стоит нарезать слишком толсто
Главная особенность такого пирога — большое количество фруктов относительно теста. Если сделать крупные толстые дольки, верхний слой может уже подрумяниться, когда яблоки внутри еще останутся плотными.
Оптимально нарезать их пластинками примерно по 3–5 мм и укладывать достаточно тесно. При нагревании яблоки немного уменьшатся в объеме, поэтому первоначально переполненная фруктами форма после духовки выглядит вполне аккуратно.
Дополнительно заливать яблоки большим количеством жидкости не нужно. Они сами выделят сок, а кусочки сливочного масла сверху помогут получить более насыщенный вкус и слегка карамелизированную поверхность.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не спешу разрезать пирог сразу из духовки. За 15–20 минут яблочный сок немного распределяется, основа становится устойчивее, и кусок проще перенести на тарелку вместе со всей начинкой».
Такой пирог особенно удобен, когда нужно использовать сразу много яблок: на одну форму уходит почти килограмм плодов, тогда как слой теста остается сравнительно тонким.
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