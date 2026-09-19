Исследование: рост веса и алкоголя после 30 лет повышает риск рака груди

Специалисты британского Имперского колледжа Лондона выявили опасную тенденцию в поведении женщин среднего возраста. Анализ многолетних наблюдений за 113 тысячами жительниц Великобритании показал, что здоровый образ жизни часто дает сбой именно после тридцатилетия.

В ходе мониторинга ученые оценивали четыре параметра здоровья. Пик потребления табака и крепких напитков обычно приходится на поздний подростковый возраст, однако примерно к тридцати годам употребление алкоголя снова начинает ползти вверх. Одновременно с этим индекс массы тела продолжает планомерно увеличиваться, создавая двойную нагрузку на организм.

Профессор Марк Гюнтер отметил важность этого периода для предотвращения онкологии. Важно понимать, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь конкретного количества выпитого спирта и болезни. Она лишь указывает на моменты, когда модифицируемые факторы риска становятся максимальными. Известно, что алкоголь метаболизируется в ацетальдегид, повреждающий ДНК клеток молочной железы, и стимулирует выработку половых гормонов. Контроль ИМТ и отказ от спиртного в этот период могут стать ключевыми мерами защиты, сообщает "Самара Онлайн 24".