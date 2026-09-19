Новый вид кошек Leopardus tilcayo был открыт учеными впервые за сто лет

Ученые подтвердили существование нового вида кошачьих — Leopardus tilcayo. Это первый за более чем сто лет случай, когда современный новый вид кошек был официально описан и получил научное название. Об исследовании сообщает Naked Science со ссылкой на National Geographic.

Необычное животное обнаружили в Боливии около десяти лет назад. Котенка нашли на лесной дороге и передали в центр Senda Verde в Боливийских Андах. Человек, обнаруживший животное, сначала посчитал его домашней кошкой. Позже стало ясно, что по мере роста оно сохраняет признаки дикого животного.

Биолог Паула Ногалес-Аскаррунс, основатель Боливийской программы исследований кошачьих, заинтересовалась находкой. Исследовательница сфотографировала животное около ста раз, но тогда еще не могла определить, насколько необычным оно окажется.

Новый вид получил название Leopardus tilcayo. Это небольшая тигровая кошка весом в несколько килограммов. Для нее характерны слегка приплюснутая морда, короткие округлые уши, длинные усы и пятнистый окрас, похожий на рисунок шерсти леопарда.

Подтверждение нового вида заняло около десяти лет. Для этого потребовались генетические исследования и сравнение полученных данных с характеристиками известных кошачьих. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.

В 2019 году Ногалес-Аскаррунс снова изучила фотографии животного, когда готовила справочник о диких кошках Боливии. Исследовательница заметила особенности, которые отличали найденного кота от известных видов. Для дальнейшего анализа она объединилась с генетиком Эдуардо Эйзириком и Йонасом Лескроаром.

Генетическое исследование показало существенные различия между Leopardus tilcayo и известными видами. Это позволило ученым подтвердить самостоятельный статус нового вида, сообщает "Самара Онлайн 24".