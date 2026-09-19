Не у нас

Новый вид кошек Leopardus tilcayo был открыт учеными впервые за сто лет

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Ученые подтвердили существование нового вида кошачьих — Leopardus tilcayo. Это первый за более чем сто лет случай, когда современный новый вид кошек был официально описан и получил научное название. Об исследовании сообщает Naked Science со ссылкой на National Geographic.

Необычное животное обнаружили в Боливии около десяти лет назад. Котенка нашли на лесной дороге и передали в центр Senda Verde в Боливийских Андах. Человек, обнаруживший животное, сначала посчитал его домашней кошкой. Позже стало ясно, что по мере роста оно сохраняет признаки дикого животного.

Биолог Паула Ногалес-Аскаррунс, основатель Боливийской программы исследований кошачьих, заинтересовалась находкой. Исследовательница сфотографировала животное около ста раз, но тогда еще не могла определить, насколько необычным оно окажется.

Новый вид получил название Leopardus tilcayo. Это небольшая тигровая кошка весом в несколько килограммов. Для нее характерны слегка приплюснутая морда, короткие округлые уши, длинные усы и пятнистый окрас, похожий на рисунок шерсти леопарда.

Подтверждение нового вида заняло около десяти лет. Для этого потребовались генетические исследования и сравнение полученных данных с характеристиками известных кошачьих. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.

В 2019 году Ногалес-Аскаррунс снова изучила фотографии животного, когда готовила справочник о диких кошках Боливии. Исследовательница заметила особенности, которые отличали найденного кота от известных видов. Для дальнейшего анализа она объединилась с генетиком Эдуардо Эйзириком и Йонасом Лескроаром.

Генетическое исследование показало существенные различия между Leopardus tilcayo и известными видами. Это позволило ученым подтвердить самостоятельный статус нового вида, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Экономист Орлова: Пенсию в РФ пытаются считать по новому методу

Гид по Казани

19 часов назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой

лучшее средство от тараканов в доме

Кулинария

день назад

Оладьи пышные на сковороде, а потом опадают: почему они превращаются в плоские лепешки

Интересное в Казани

2 дня назад

«Зумеры не хотят работать»: как молодые актёры казанского театра ломают этот стереотип на сцене

стрижка корги в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

В РФ хотят предложить сделать среду полувыходным днем для эффективности

Не у нас

день назад

В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

Не у нас

день назад

Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных

Не у нас

день назад

В РПЦ раскрыли, чем грозит выбрасывание временного креста с могилы

Кулинария

день назад

Помидоров осталось слишком много: тру на терке и тушу с яйцами — турецкий завтрак готов за 10 минут
Экономика
23 часа назад

Отсрочка пенсии: прибавка есть, но можно недополучить 1,8 млн рублей

Эксперт РТУ МИРЭА Елена Потрясаева объяснила, п...

Кулинария

23 минуты назад

Грибы после жарки становятся резиновыми: когда на самом деле нужно добавлять соль

Интересное в Казани

день назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани

Интересно

27 минут назад

В ТПУ создали дешевые катализаторы для очистки воды из пластиковых бутылок

Интересно

35 минут назад

Гипсовые 3Д панели для стен: виды, свойства и применение
Казанский зооботсад принял восемь жирафов из На...
Новости Казани
день назад

Казанский зооботсад принял восемь жирафов из Намибии

Кулинария

2 часа назад

Капусту не тушу часами: готовлю ленивый пирог на сковороде за 20 минут - поэтапный рецепт

Кулинария

5 часов назад

Яблоки снова лежат ящиками: готовлю немецкий пирог, где начинки больше, чем теста

Кулинария

8 часов назад

Тыкву режу кубиками и отправляю на сковороду: осенний ужин готов за 15 минут - рецепт
В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный с...
Полезное
5 дней назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов