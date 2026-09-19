В ТПУ создали дешевые катализаторы для очистки воды из пластиковых бутылок

Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ предложила новый подход к экономике замкнутого цикла. Специалисты научились использовать пластиковые отходы не для производства вторичного сырья низкого качества, а для синтеза эффективных фильтров.

Технология основана на получении металл-органических координационных полимеров (МОКП). Измельченный ПЭТ превращается в ценные производные терефталевой кислоты, из которых собираются трехмерные сетчатые структуры. Благодаря огромному количеству микро- и мезопор эти каркасы способны улавливать хлорированные органические загрязнители и выступать мощными катализаторами в химической промышленности.

Метод успешно прошел испытания на широком спектре мусора: от прозрачных бутылок до цветного полиэстера и смесей ПЭТ с полиэтиленом. Оптимизация температуры и реагентов обеспечила высокий выход целевых веществ. По расчетам команды под руководством Ольги Гусельниковой, себестоимость конечного продукта упала кратно без потери эксплуатационных характеристик. В будущем коллектив планирует масштабировать процесс для оценки полного экологического следа технологии. Проект реализован в рамках международного сотрудничества с Венским техническим университетом и Университетом Страны Басков, сообщает "Самара Онлайн 24".