Капусту не тушу часами: готовлю ленивый пирог на сковороде за 20 минут - поэтапный рецепт

Для капустного пирога необязательно замешивать дрожжевое тесто и надолго включать духовку. Молодую или не слишком жесткую белокочанную капусту можно тонко нашинковать, смешать с простой яичной заливкой и приготовить все на одной сковороде.

Главное здесь — именно тонкая нарезка. Крупные полоски за короткое время останутся жесткими, тогда как тонкая капуста успевает размягчиться внутри пирога примерно за 20 минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Капусту для такого пирога шинкую максимально тонко и после соли слегка обминаю руками. Особенно это помогает осенью, когда листья уже заметно плотнее летних».

Что понадобится

белокочанная капуста — 400 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 100 г;

пшеничная мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

твердый сыр — 70 г;

зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

соль — 0,5 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Как приготовить ленивый капустный пирог

Нашинкуйте капусту. Полоски делайте как можно тоньше. Посолите, слегка помните руками и оставьте на 2–3 минуты. Приготовьте заливку. В отдельной миске соедините яйца со сметаной. Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте до исчезновения крупных комочков. Соедините все вместе. Добавьте в тесто капусту, измельченную зелень и половину натертого сыра. Масса должна получиться густой: капусты в ней заметно больше, чем теста. Выложите на сковороду. Смажьте сковороду диаметром около 24 см маслом. Распределите капустную смесь ровным слоем и слегка разровняйте лопаткой. Готовьте под крышкой. Поставьте сковороду на слабый или средне-слабый огонь примерно на 10–12 минут. Низ должен подрумяниться, а верх — заметно схватиться. Переверните пирог. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, переверните пирог на нее, а затем осторожно верните непрожаренной стороной вниз. Доведите до готовности. Посыпьте оставшимся сыром и готовьте под крышкой еще 5–7 минут. Середина должна стать плотной, без жидкого теста.

Почему капусту не нужно заранее долго тушить

В обычной начинке крупно нарезанной капусте действительно требуется время для размягчения. Здесь условия другие: тонкая соломка смешивается с влажной яичной массой и готовится под крышкой, где сохраняется горячий пар.

Предварительно обжаривать капусту до полной мягкости поэтому необязательно. Более того, если сначала долго тушить ее, а затем добавить в тесто вместе с оставшейся жидкостью, пирог может получиться слишком влажным.

Для очень плотной поздней капусты можно сделать дополнительный шаг: после шинковки хорошо обмять ее с солью и оставить примерно на 5–10 минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Переворачиваю пирог только тогда, когда верх уже перестал быть жидким. Если сделать это раньше, мягкая середина может разломиться при переносе на тарелку».

После сковороды пирогу достаточно постоять 3–5 минут. За это время начинка немного стабилизируется, и его будет проще нарезать аккуратными кусками.

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