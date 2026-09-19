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Стартап Роснано научил нейросети выявлять хромоту у коров на молочном заводе

Служба новостей Автор статьи
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Новая система искусственного интеллекта от Фонда «Роснано» позволит автоматизировать ветеринарный надзор за крупным рогатым скотом. Технология компьютерного зрения была разработана совместно специалистами ФИОП и Уральского федерального университета.

Директор по науке госкорпорации Виктор Ничипорчук пояснил принцип работы инновации на стенде ТАСС. Нейросеть анализирует видеопоток с камер наблюдения в режиме реального времени. Алгоритм фиксирует малейшие отклонения в походке животных, сигнализируя о начале хромоты задолго до того, как это заметит человек. Кроме того, система отслеживает массу тела каждого животного и выявляет любые формы девиантного поведения, которые часто являются первыми симптомами инфекционных заболеваний.

Главная цель разработки — минимизация экономических потерь фермерских хозяйств и защита потребителей от некачественной продукции путем блокировки поставок зараженного молока. Презентация состоялась в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Всего инвестиционный портфель «Роснано» включает порядка 450 технологических компаний, внедряющих подобные решения, сообщает "Самара Онлайн 24".

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