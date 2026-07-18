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Священник объяснил, как правильно поступать со старыми иконами

Анастасия Шарова Автор статьи
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Весной 2025 года жители Пензы обнаружили на берегу Суры сверток с иконами. Фотографии находки быстро разошлись по социальным сетям и вызвали споры: многие пользователи осудили такой способ обращения со святынями, пишет glavny.tv.

Диакон Евгений Белохвостиков, который представляет Пензенскую епархию, предположил, что человек оставил иконы у реки без злого умысла. По его словам, владелец мог просто не знать, как правильно поступить с поврежденными религиозными предметами.

Священнослужитель напомнил, что церковная традиция требует бережного отношения к таким вещам. Ветхие иконы можно сжечь, а пепел после этого закопать в спокойном месте. Также человек может похоронить образа, если сначала завернет их в ткань.

При этом диакон назвал лучшим решением передачу старых икон в храм. Там с религиозными предметами поступят должным образом и не нарушат церковные правила.

Белохвостиков также отметил, что обычай бросать иконы в воду уже устарел. Церковь не одобряет такой способ, в том числе из-за возможного вреда для окружающей среды.

Кроме того, священнослужитель подчеркнул, что старые церковные предметы не всегда требуют утилизации. Некоторые вещи могут иметь историческую ценность.

В качестве примера он вспомнил случай, когда в храм принесли старый православный календарь. Позднее выяснилось, что этот предмет оказался редким артефактом советского времени.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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