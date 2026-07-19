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Питрау в Мамадышском районе собрал 50 тысяч гостей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Фестиваль кряшенской культуры Питрау в селе Зюр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Фестиваль кряшенской культуры Питрау в селе Зюри Мамадышского района собрал около 50 тысяч человек. Более 50 творческих коллективов из 20 районов и городов Татарстана, а также из Башкирии, Удмуртии, Самарской и Челябинской областей стали участниками праздника. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Питрау традиционно завершает череду весенне-летних народных праздников. От имени Раиса Татарстана и депутатов Госсовета гостей поздравил и.о. председателя Госсовета Марат Ахметов. Он отметил, что каждый народ республики стремится сохранить свои традиции, а Питрау несет глубокий символический смысл, который важно передать будущим поколениям.

Глава Мамадышского района Вадим Никитин напомнил, что фестиваль проходит в Зюрях уже в 28-й раз. За это время он стал одним из самых масштабных и ожидаемых событий для жителей и гостей района. Никитин подчеркнул, что Питрау объединяет людей независимо от национальности и вероисповедания.

Питрау считается главным праздником татар-кряшен. Его отмечают в день памяти апостолов Петра и Павла – Петров день. В народной традиции это календарная граница года: после праздника природа готовится к осени, а у земледельцев начинаются сенокос и жатва. Праздник нередко называют «ночным Сабантуем» – основные мероприятия стартуют ближе к вечеру, сначала конные скачки, а затем гулянья до утра.

До официального открытия Ахметов и Никитин посетили конные скачки и осмотрели площадки. В соревнованиях участвовали более 50 лошадей из Татарстана и других регионов. На поляне «Тырлау» развернулась кряшенская деревня с подворьями, ярмарка народных промыслов, Дом кряшенской кухни, фольклорные и детские площадки.

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