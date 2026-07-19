Экономика

Зарплаты новичков взлетели на треть за год

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Средняя зарплата начинающих специалистов в Росс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Средняя зарплата начинающих специалистов в России во втором квартале 2026 года достигла 101 860 рублей в месяц. Это на 35% больше, чем год назад, подсчитали в «Авито Работы». Другие рекрутинговые платформы тоже фиксируют резкий рост. На «Работе.ру» студенческие и стажерские вакансии впервые стали лидерами по зарплатным предложениям — средняя ставка составила 111,4 тысячи рублей (+37,3% за год). В hh.ru отметили, что с 2022 года медианная зарплата для кандидатов без опыта выросла в 1,7 раза — до 67,8 тысячи рублей, а максимальные предложения увеличились почти вдвое, до 157 тысяч.

Самые высокооплачиваемые профессии для молодежи — рабочие специальности. Строители в среднем получают 136 958 рублей в месяц (+13%), разнорабочие — 125 772 рубля (+65%), ремонтники — 120 484 рубля (+51%), мастера по ремонту бытовой техники — 102 858 рублей (+13%), дорожные рабочие — 99 767 рублей (+36%). В SuperJob сообщили, что зарплаты инженерно-технических работников и рабочих в 2026 году растут на 8–17% в год.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в Москве (+33%, до 117 594 рублей), Московской области (+22%, до 108 192 рублей) и Краснодарском крае (+38%, до 98 285 рублей). Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов пояснил: компании предлагают конкурентные условия уже на старте карьеры, чтобы быстрее закрывать вакансии и формировать кадровый резерв.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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