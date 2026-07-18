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Не оставляйте кусты без внимания после плодоношения: одна обрезка решит судьбу будущего урожая

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Многие садоводы привыкли обрезать клубнику стро...

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Обрезка клубники после сезона: простой способ укрепить кусты и повысить урожай

Многие садоводы привыкли обрезать клубнику строго по календарю, но опыт показывает: состояние самого растения часто важнее определённой даты. Правильная обрезка помогает кустам восстановиться после плодоношения, легче пережить холодный период и подготовиться к новому сезону.

Почему не стоит ориентироваться только на даты

У каждого участка свои условия: климат, состав почвы, количество влаги и состояние растений. Поэтому календарные сроки обрезки клубники могут быть лишь примерным ориентиром.

Слишком раннее удаление листьев способно ослабить кусты, а слишком поздняя процедура не оставляет растениям достаточно времени для восстановления. Лучше внимательно наблюдать за клубникой и проводить работы, когда куст действительно готов.

Как понять, что клубнике нужна обрезка

Растение само показывает признаки, что старые листья больше не нужны. Обратить внимание стоит на несколько сигналов:

  • появление коричневых или красных пятен на листьях;

  • пожелтение нижних листьев и размягчение черешков;

  • ломкость старых черешков при лёгком сгибании.

Такие изменения говорят о том, что листовая масса постепенно теряет эффективность и может стать источником проблем для растения.

Как правильно обрезать клубнику

Для работы лучше использовать острые ножницы или секатор. Тупой инструмент может повредить ткани растения и повысить риск появления инфекций.

Старые листья рекомендуется удалять аккуратно, оставляя небольшие пеньки высотой около 1–2 сантиметров. Важно не затронуть центральную точку роста, где формируются новые побеги.

В середине куста желательно сохранить несколько молодых здоровых листьев. Усы и лишние цветоносы лучше убрать, поскольку они забирают у растения питательные вещества.

Уход после обрезки

После удаления старых частей клубника нуждается в восстановлении. Кусты необходимо полить тёплой водой, примерно по 1–1,5 литра на растение.

Через некоторое время можно внести подкормку с фосфором и калием. Например, используют раствор из 20 граммов суперфосфата и 15 граммов сульфата калия на 10 литров воды.

Для профилактики заболеваний растения также можно обработать бордоской жидкостью в подходящей концентрации.

Проверенный подход для хорошего урожая

Обрезка по состоянию растения позволяет сохранить сильные кусты и создать условия для формирования нового урожая. Если есть сомнения, можно сначала проверить метод на нескольких растениях, а затем сравнить результат через несколько недель.

Здоровые молодые листья и крепкая розетка станут главным признаком того, что уход выполнен правильно.

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