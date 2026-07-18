Старинный рецепт маринованных помидоров от прабабушки: за столом равнодушных точно не останется
PROKAZAN
Старинный рецепт маринованных помидоров: вкусная заготовка с ароматом лета
Маринованные помидоры давно стали одной из самых любимых домашних заготовок. Для многих этот вкус связан с семейными рецептами, которые передаются от старших поколений. Простые ингредиенты, ароматные листья и правильный маринад помогают сохранить овощи сочными и насыщенными даже зимой.
Ингредиенты для домашних маринованных помидоров
Для приготовления понадобится:
1 кг плотных помидоров;
1 литр воды;
2 столовые ложки сахара;
2 столовые ложки соли;
100 мл уксуса 9%;
4–5 зубчиков чеснока;
10 горошин чёрного перца;
листья хрена, вишни, смородины и дуба.
Лучше выбирать твёрдые помидоры небольшого или среднего размера. Такие плоды лучше сохраняют форму после маринования и остаются приятными на вкус.
Как приготовить помидоры по старинному рецепту
Перед началом приготовления банки необходимо тщательно вымыть и простерилизовать. Помидоры промойте и аккуратно проколите в нескольких местах, чтобы кожица не лопнула при заливке горячим маринадом.
На дно банок положите листья хрена, вишни, смородины и дуба, добавьте чеснок и чёрный перец. Затем плотно уложите подготовленные помидоры.
Для маринада вскипятите воду, добавьте соль и сахар, перемешайте до полного растворения. В конце влейте уксус и сразу залейте горячей смесью банки с помидорами.
Как сохранить заготовку на зиму
Заполненные банки нужно простерилизовать, затем закрыть крышками и перевернуть вверх дном. После этого их рекомендуется укутать одеялом и оставить до полного остывания.
Такие маринованные помидоры получаются ароматными, сочными и отлично подходят к домашним обедам и праздничному столу. Простой рецепт помогает сохранить традиционный вкус заготовок, знакомый многим с детства.
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