Кулинария

Старинный рецепт маринованных помидоров от прабабушки: за столом равнодушных точно не останется

Рецепты Заготовки Кулинария Томат
Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Маринованные помидоры давно стали одной из самы...

PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

Старинный рецепт маринованных помидоров: вкусная заготовка с ароматом лета

Маринованные помидоры давно стали одной из самых любимых домашних заготовок. Для многих этот вкус связан с семейными рецептами, которые передаются от старших поколений. Простые ингредиенты, ароматные листья и правильный маринад помогают сохранить овощи сочными и насыщенными даже зимой.

Ингредиенты для домашних маринованных помидоров

Для приготовления понадобится:

  • 1 кг плотных помидоров;

  • 1 литр воды;

  • 2 столовые ложки сахара;

  • 2 столовые ложки соли;

  • 100 мл уксуса 9%;

  • 4–5 зубчиков чеснока;

  • 10 горошин чёрного перца;

  • листья хрена, вишни, смородины и дуба.

Лучше выбирать твёрдые помидоры небольшого или среднего размера. Такие плоды лучше сохраняют форму после маринования и остаются приятными на вкус.

Как приготовить помидоры по старинному рецепту

Перед началом приготовления банки необходимо тщательно вымыть и простерилизовать. Помидоры промойте и аккуратно проколите в нескольких местах, чтобы кожица не лопнула при заливке горячим маринадом.

На дно банок положите листья хрена, вишни, смородины и дуба, добавьте чеснок и чёрный перец. Затем плотно уложите подготовленные помидоры.

Для маринада вскипятите воду, добавьте соль и сахар, перемешайте до полного растворения. В конце влейте уксус и сразу залейте горячей смесью банки с помидорами.

Как сохранить заготовку на зиму

Заполненные банки нужно простерилизовать, затем закрыть крышками и перевернуть вверх дном. После этого их рекомендуется укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Такие маринованные помидоры получаются ароматными, сочными и отлично подходят к домашним обедам и праздничному столу. Простой рецепт помогает сохранить традиционный вкус заготовок, знакомый многим с детства.

Рекомендуем также:

  1. Вливаю это в тесто до добавления муки: блины получаются кружевными, нежными и невероятно вкусными
  2. Вся семья просит готовить кабачки только так: секрет оказался удивительно простым
  3. Даже старые подушки снова будут пахнуть свежестью: одна хитрость уберёт пыль, пот и въевшуюся грязь
  4. Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот
  5. Морковь начнёт расти как на дрожжах: простой июльский раствор преобразит грядки

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Прожила 117 счастливых лет, отказавшись от зелени: одно блюдо оставалось в ее меню всегда

Новости Казани

18 часов назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии

виды жучков в квартире

Польза

день назад

Морковь начнёт расти как на дрожжах: простой июльский раствор преобразит грядки

Гид по Казани

3 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

занятия иайдо в Москве

Новости России

день назад

Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет

Кулинария

17 часов назад

Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот

Не у нас

день назад

В Госдуме рассказали о новых правилах диспансеризации

Польза

15 часов назад

Даже старые подушки снова будут пахнуть свежестью: одна хитрость уберёт пыль, пот и въевшуюся грязь

Технологии

день назад

Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium
Новости Татарстана
36 минут назад

В Татарстане до +22 градусов, местами грозы

В Татарстане 15 мая облачно с прояснениями, мес...

Технологии

7 часов назад

Российская игра «Война миров: Сибирь» расскажет о малых народах

Технологии

9 часов назад

В Москве создали систему контроля качества кабеля в реальном времени

Технологии

10 часов назад

«Калашников» ускорит испытания бронежилетов в новой климатической камере

Технологии

10 часов назад

Apple подали в суд из-за уязвимости в Hide My Email
В России напомнили о важности RuStore после уда...
Технологии
час назад

В России напомнили о важности RuStore после удаления VK и MAX из Google Play

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане пересчитали кладбища и очистные

Технологии

11 часов назад

ЕС обязал Google открыть Android для сторонних ИИ-ассистентов

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане с начала года создали 16 источников воды
Почему последствия родов могут проявиться спуст...
Интересное в Казани
4 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40