Вливаю это в тесто до добавления муки: блины получаются кружевными, нежными и невероятно вкусными
PROKAZAN
Чтобы приготовить красивые домашние блины с золотистой корочкой, необязательно использовать сложные ингредиенты. Опытные хозяйки знают простой приём: добавление кипятка в тесто помогает сделать блины более нежными, тонкими и воздушными.
Зачем добавлять кипяток в блинное тесто
Горячая вода меняет структуру теста и делает его более удобным для приготовления. Кипяток помогает муке лучше раскрыть свои свойства, благодаря чему масса становится эластичной, а блины легче переворачивать на сковороде.
Кроме того, тесто после добавления горячей воды становится более лёгким и пористым. В результате блины получаются тонкими, но при этом не сухими, а по краям появляется красивый кружевной узор.
Ингредиенты для идеальных блинов
Для приготовления понадобятся:
2 яйца;
500 мл молока;
1 стакан кипятка;
1 столовая ложка растительного масла;
1 чайная ложка сахара;
половина чайной ложки соли;
1 чайная ложка разрыхлителя;
1,5 стакана муки.
Как приготовить блины с кипятком
Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до однородной массы. Затем добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая перемешивать тесто.
После этого аккуратно влейте кипяток тонкой струёй, постоянно помешивая смесь. Далее добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
Муку вводите постепенно, тщательно перемешивая, чтобы в тесте не осталось комочков. Готовая масса должна получиться достаточно жидкой и однородной.
Разогрейте сковороду и выпекайте блины с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки.
С чем подать домашние блины
Такие блины отлично сочетаются с мёдом, сметаной, вареньем и различными начинками. Благодаря простому кулинарному приёму обычный завтрак превращается в красивое и ароматное блюдо, которое понравится всей семье.
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