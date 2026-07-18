Кулинария

Вливаю это в тесто до добавления муки: блины получаются кружевными, нежными и невероятно вкусными

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Чтобы приготовить красивые домашние блины с зол...

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Чтобы приготовить красивые домашние блины с золотистой корочкой, необязательно использовать сложные ингредиенты. Опытные хозяйки знают простой приём: добавление кипятка в тесто помогает сделать блины более нежными, тонкими и воздушными.

Зачем добавлять кипяток в блинное тесто

Горячая вода меняет структуру теста и делает его более удобным для приготовления. Кипяток помогает муке лучше раскрыть свои свойства, благодаря чему масса становится эластичной, а блины легче переворачивать на сковороде.

Кроме того, тесто после добавления горячей воды становится более лёгким и пористым. В результате блины получаются тонкими, но при этом не сухими, а по краям появляется красивый кружевной узор.

Ингредиенты для идеальных блинов

Для приготовления понадобятся:

  • 2 яйца;

  • 500 мл молока;

  • 1 стакан кипятка;

  • 1 столовая ложка растительного масла;

  • 1 чайная ложка сахара;

  • половина чайной ложки соли;

  • 1 чайная ложка разрыхлителя;

  • 1,5 стакана муки.

Как приготовить блины с кипятком

Сначала взбейте яйца с сахаром и солью до однородной массы. Затем добавьте половину молока и разрыхлитель, продолжая перемешивать тесто.

После этого аккуратно влейте кипяток тонкой струёй, постоянно помешивая смесь. Далее добавьте оставшееся молоко и растительное масло.

Муку вводите постепенно, тщательно перемешивая, чтобы в тесте не осталось комочков. Готовая масса должна получиться достаточно жидкой и однородной.

Разогрейте сковороду и выпекайте блины с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки.

С чем подать домашние блины

Такие блины отлично сочетаются с мёдом, сметаной, вареньем и различными начинками. Благодаря простому кулинарному приёму обычный завтрак превращается в красивое и ароматное блюдо, которое понравится всей семье.

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