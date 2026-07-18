Технологии

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra показали на рендерах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Опубликованы рендеры планшета Samsung Galaxy Ta...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В сети появились рендеры будущего флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S12 Ultra. Изображения опубликовал инсайдер OnLeaks совместно с порталом Smartphone Checker.

Судя по картинкам, дизайн устройства практически не изменился по сравнению с предыдущей моделью Tab S11 Ultra. Размеры остались прежними: 326,34×208,46×5,12 мм.

Ожидается, что планшет получит новый процессор Dimensity 9500. Ёмкость аккумулятора сохранится на уровне 11 600 мА·ч. Выход устройства предварительно намечен на сентябрь.

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