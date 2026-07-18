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Священник объяснил, почему не стоит говорить «земля пухом»

Анастасия Шарова Автор статьи
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Настоятель храма Воскресения Христова Максим Портнов посоветовал православным верующим не говорить на похоронах фразу «земля пухом». Священник отметил, что это выражение не связано с православной традицией и имеет спорное происхождение, пишет АиФ.

По словам Портнова, выражение появилось еще в Древнем Риме. Тогда его могли произносить не как доброе пожелание, а как недоброе напутствие умершему.

Священник пояснил, что полный смысл фразы связывали с рыхлой землей, через которую животные могли добраться до останков. Поэтому настоятель подчеркнул: такие слова не несут положительного значения.

Портнов также напомнил, что православие иначе смотрит на смерть. После кончины тело уже не чувствует ни холода, ни тепла, ни других земных условий. Для верующих главным становится не состояние тела, а участь души.

По этой причине священник назвал более уместным пожелание «Царствия Небесного». По его словам, такая фраза выражает надежду на упокоение души умершего человека.

Кроме того, настоятель дал совет тем, кто только начинает ходить в храм. Он призвал сохранять спокойствие и не принимать близко к сердцу замечания окружающих, чтобы случайные слова не мешали духовной жизни.

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