Технологии

Лучшие игры в стиле GTA: от Cyberpunk 2077 до Sleeping Dogs

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подборка лучших игр, похожих на GTA: Cyberpunk ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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До выхода GTA VI еще несколько месяцев, а фанаты уже перепрошли пятую часть. «Известия» собрали подборку игр, которые дарят те же ощущения: свободу, огромный мир и захватывающие приключения.

Cyberpunk 2077 после обновлений и дополнения обзавелся почти всеми ключевыми элементами GTA: можно покупать и улучшать машины, угонять транспорт, стрелять на ходу и исследовать футуристический мегаполис. Атмосферу дополняет Киану Ривз на пассажирском сиденье.

Red Dead Redemption 2 от тех же разработчиков — шедевр с вниманием к деталям. Огромный открытый мир полон случайных событий, животных и живописных локаций. Даже после нескольких прохождений находятся новые секреты.

Серия Watch Dogs от Ubisoft предлагает механику взлома: можно вмешиваться в камеры и электронику. Вторая часть добавила юмора и экспериментов, а Legion позволяет управлять любым жителем Лондона, хотя задания повторяются.

Mafia: Definitive Edition — ремейк криминальной саги про гангстера в 1930-х. Главная фишка — тщательно воссозданные автомобили той эпохи, передающие атмосферу.

Far Cry 4 и 5 — шутеры с открытым миром. В четвертой части можно оседлать боевого слона, а пятая переносит в Монтану с культом и разнообразным транспортом.

Just Cause 3 и 4 выкручивают формулу GTA на максимум: крюк-кошка, вингсьют, реактивные самолеты и масштабные разрушения.

Neverness to Everness — бесплатная гача-игра с аниме-стилистикой, где можно угонять машины, участвовать в гонках и выполнять миссии. Разработчики сделали ее дружелюбной к тем, кто не хочет тратить реальные деньги.

Sleeping Dogs, хоть и вышла 12 лет назад, остается одной из лучших игр с открытым миром. Полицейский под прикрытием в Гонконге раскрывает заговор, а упор сделан на рукопашные схватки в стиле гонконгских боевиков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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