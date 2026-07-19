Повторное использование паролей делает их бесполезными
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Даже самый сложный пароль не спасет, если вы используете его на нескольких сайтах. Об этом 19 июля заявил IT-эксперт Денис Синюков. Хакеры берут утекшие с одного ресурса логины и пароли и автоматически проверяют их на других площадках. Так взлом небольшого форума может открыть доступ к почте, банковским приложениям и платежным системам.
Синюков предупредил и о предсказуемых комбинациях: датах рождения, кличках животных или замене букв цифрами. Злоумышленники анализируют открытые данные о человеке и быстро подбирают такие шаблоны. Гораздо надежнее длинная парольная фраза из шести-семи случайных слов — каждый дополнительный символ многократно увеличивает время взлома.
Признаками утечки могут быть предупреждения браузера, вход с незнакомого устройства или неожиданные коды подтверждения. В такой ситуации пароль нужно сменить на всех сервисах, где использовалась та же комбинация. Для базовой защиты эксперт рекомендует менеджер паролей, двухфакторную аутентификацию и осторожность с биометрией.
Для важных аккаунтов лучше применять физические ключи безопасности, для остальных — приложения-генераторы кодов. SMS-коды менее надежны из-за риска перехвата. Ранее эксперты Роскачества предупреждали: старые версии банковских приложений опасны отсутствием актуальных обновлений безопасности.
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