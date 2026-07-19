Технологии

Повторное использование паролей делает их бесполезными

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
IT-эксперт Денис Синюков объяснил, почему сложн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Даже самый сложный пароль не спасет, если вы используете его на нескольких сайтах. Об этом 19 июля заявил IT-эксперт Денис Синюков. Хакеры берут утекшие с одного ресурса логины и пароли и автоматически проверяют их на других площадках. Так взлом небольшого форума может открыть доступ к почте, банковским приложениям и платежным системам.

Синюков предупредил и о предсказуемых комбинациях: датах рождения, кличках животных или замене букв цифрами. Злоумышленники анализируют открытые данные о человеке и быстро подбирают такие шаблоны. Гораздо надежнее длинная парольная фраза из шести-семи случайных слов — каждый дополнительный символ многократно увеличивает время взлома.

Признаками утечки могут быть предупреждения браузера, вход с незнакомого устройства или неожиданные коды подтверждения. В такой ситуации пароль нужно сменить на всех сервисах, где использовалась та же комбинация. Для базовой защиты эксперт рекомендует менеджер паролей, двухфакторную аутентификацию и осторожность с биометрией.

Для важных аккаунтов лучше применять физические ключи безопасности, для остальных — приложения-генераторы кодов. SMS-коды менее надежны из-за риска перехвата. Ранее эксперты Роскачества предупреждали: старые версии банковских приложений опасны отсутствием актуальных обновлений безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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