Кулинария

Гостей от этого салата не оттащить: простой рецепт со свёклой покоряет с первой ложки

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Свекольный салат — это отличный вариант для тех...

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Салат со свеклой и орехами: простой рецепт полезного блюда за несколько минут

Свекольный салат — это отличный вариант для тех, кто любит простые домашние блюда с насыщенным вкусом. Нежная свекла, ароматный чеснок и хрустящие грецкие орехи создают удачное сочетание, которое подойдёт как для обычного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты для салата

Для приготовления понадобятся:

  • 3 свеклы среднего размера;

  • 100 граммов грецких орехов;

  • 2 зубчика чеснока;

  • зелень укропа или петрушки по вкусу;

  • оливковое масло для заправки;

  • соль и чёрный перец по вкусу.

Свеклу лучше заранее отварить, чтобы процесс приготовления занял меньше времени. После остывания овощ легко очищается и сохраняет приятную текстуру.

Как приготовить свекольный салат

Сначала тщательно промойте свеклу и отварите до мягкости. Затем остудите корнеплоды, очистите их и натрите на крупной тёрке.

Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления лёгкого аромата и золотистого оттенка. После охлаждения измельчите их удобным способом.

Для заправки мелко нарежьте чеснок или пропустите его через пресс. Соедините его с орехами, добавьте оливковое масло, соль и перец, затем хорошо перемешайте.

Натёртую свеклу смешайте с подготовленной заправкой, добавьте свежую зелень и ещё раз аккуратно перемешайте.

Вкусное блюдо для любого случая

Свекольный салат можно подавать как охлаждённым, так и слегка тёплым. Он получается ароматным, с приятной ореховой ноткой и насыщенным вкусом.

Такое блюдо легко приготовить из доступных продуктов, а благодаря простому составу оно может стать постоянным украшением домашнего меню.

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