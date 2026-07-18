Гостей от этого салата не оттащить: простой рецепт со свёклой покоряет с первой ложки
PROKAZAN
Салат со свеклой и орехами: простой рецепт полезного блюда за несколько минут
Свекольный салат — это отличный вариант для тех, кто любит простые домашние блюда с насыщенным вкусом. Нежная свекла, ароматный чеснок и хрустящие грецкие орехи создают удачное сочетание, которое подойдёт как для обычного ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты для салата
Для приготовления понадобятся:
3 свеклы среднего размера;
100 граммов грецких орехов;
2 зубчика чеснока;
зелень укропа или петрушки по вкусу;
оливковое масло для заправки;
соль и чёрный перец по вкусу.
Свеклу лучше заранее отварить, чтобы процесс приготовления занял меньше времени. После остывания овощ легко очищается и сохраняет приятную текстуру.
Как приготовить свекольный салат
Сначала тщательно промойте свеклу и отварите до мягкости. Затем остудите корнеплоды, очистите их и натрите на крупной тёрке.
Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления лёгкого аромата и золотистого оттенка. После охлаждения измельчите их удобным способом.
Для заправки мелко нарежьте чеснок или пропустите его через пресс. Соедините его с орехами, добавьте оливковое масло, соль и перец, затем хорошо перемешайте.
Натёртую свеклу смешайте с подготовленной заправкой, добавьте свежую зелень и ещё раз аккуратно перемешайте.
Вкусное блюдо для любого случая
Свекольный салат можно подавать как охлаждённым, так и слегка тёплым. Он получается ароматным, с приятной ореховой ноткой и насыщенным вкусом.
Такое блюдо легко приготовить из доступных продуктов, а благодаря простому составу оно может стать постоянным украшением домашнего меню.
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