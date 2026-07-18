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Казань и китайский Шуанлю подписали меморандум о дружбе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казань и китайский район Шуанлю подписали мемор...

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Делегация из китайского района Шуанлю (город Чэнду, провинция Сычуань) побывала в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Итогом встречи стало подписание меморандума о дружбе и сотрудничестве, сообщили в пресс-службе мэрии.

Стороны договорились обмениваться опытом в экономике, торговле, промышленности, образовании, науке, здравоохранении, культуре, спорте, туризме и молодежной политике. Гостям презентовали потенциал двух районов и показали перспективные проекты ведущих предприятий Казани — авиационного и вертолетного заводов, завода «Элекон» и Гипронииавиапрома.

Казань и Чэнду связывают партнерские отношения уже более десяти лет. В 2015 году города подписали меморандум о дружественном сотрудничестве в культуре, туризме, торговле и образовании. Ранее сообщалось, что Китай заинтересован в инвестициях в сельское хозяйство Татарстана, особенно в роботизацию фермерства.

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