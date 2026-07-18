Новости Казани

Бензиновый кризис в Казани пошёл на спад

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани уменьшились очереди на заправках, созд...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казанцы всё ещё стоят в очередях на заправках, но машин стало заметно меньше. Ещё недавно, по словам таксиста Мухаммада, в очередях скапливалось до 100 автомобилей, а ждать приходилось по 2,5–3 часа. Теперь, говорит он, «через 2–3 дня уже всё станет нормально».

Проблемы с топливом начались в июне. Тогда некоторые АЗС ввели лимит — не больше 20 литров в одни руки. Другие и вовсе закрылись. Владельцы объясняли это «равномерным обеспечением клиентов» и желанием «предотвратить искусственный ажиотаж». К июлю очереди выросли, а частные заправки подняли цены. В пресс-службе раиса Татарстана сообщили, что суточную норму бензина горожане стали раскупать за шесть часов.

На этой неделе в Татарстане создали оперативный штаб по контролю за ситуацией. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. Он доложил, что в регионе работают 913 заправок, из них 177 — в Казани. Производители, по его словам, выполняют обязательства и даже наращивают поставки на свои АЗС.

Рустам Минниханов поручил ежедневно докладывать о состоянии топливного рынка и не допустить, чтобы временные перебои переросли в системную проблему.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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