Новости Казани

У мечети Марджани в Казани отметили Мавлид ан-Наби

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани у стен мечети «Марджани» в Старо-Татарской слободе прошел общегородской праздник Мавлид ан-Наби. На торжество пришли исполняющий обязанности председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, глава профильного комитета Айрат Зарипов, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Благословенный месяц Раби-уль-авваль начался 13 августа с заходом солнца и завершится 11 сентября. В эти дни мусульмане вспоминают рождение последнего Посланника Аллаха, поэтому торжества длятся весь месяц. «Здесь царит дух единства нашей нации. Сегодня на ваших лицах я вижу свет», — отметил Марат Ахметов. Он подчеркнул, что республика старается жить по канонам Корана, и это помогает ставить правильные цели.

Гостей ждали выступления театральных коллективов, проповеди религиозных деятелей и ярмарка халяльной продукции. Муфтий Камиль хазрат Самигуллин вручил благодарственные письма и медали ДУМ РТ «Бердәмлек» тем, кто внес вклад в развитие ислама. Также в рамках акции фонда «Закят» «Помоги собраться в школу» 150 первоклассников из малоимущих, многодетных и неполных семей получили школьные портфели.

Кульминацией стало вручение сертификатов на паломничество в Мекку и Медину. Путевки достались казанцам Ильдару хазрату Ситдикову и Марату Шайхулисламову, а также Наиле Шайдуллиной из Агрызского района и Марату Хафизову из столицы. Масштабный Мавлид в Казани проходит второй год подряд — раньше главные торжества собирали в Болгаре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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