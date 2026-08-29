Технологии

Росатом намерен заменить шахтеров роботами в сложных условиях

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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«Росатом Недра» планирует использовать роботизированные системы для замены тяжелого труда шахтеров в сложных условиях, заявил генеральный директор Владимир Верховцев в интервью «Вести». Об этом сообщает издание «Ридус».

По словам Верховцева, компания уделяет большое внимание роботизации. Если программа окажется успешной, роботы смогут частично заменить труд шахтеров, но полностью отказаться от людей не получится, поэтому специалистов продолжают искать и привлекать.

Параллельно в регионах, где «Росатом» добывает уран и редкоземельные металлы, запущен просветительский проект «Горный код». В его рамках ученики робототехнических классов получают современные компьютеры и конструкторы, осваивая основы программирования и робототехники.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что потребность в специалистах по робототехнике и операторах беспилотных авиационных систем в России растет, однако эти профессии пока не стали массовыми.

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