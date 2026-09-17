Экономика

Отели Турции и ОАЭ летом 2026 года оказались вдвое дороже Вьетнама и Таиланда

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Отчет сервиса «Островок»: летом 2026 года отели...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Летом 2026 года проживание в отелях Турции и ОАЭ стоило вдвое дороже, чем во Вьетнаме и Таиланде. Это следует из отраслевого отчета онлайн-сервиса бронирования «Островок», доступного ТАСС. Средняя ночь в Турции обходилась в 12 тыс. рублей, в ОАЭ — в 12,4 тыс., тогда как в Таиланде — 6,4 тыс., а во Вьетнаме — 7,1 тыс. рублей.

Среди 15 самых популярных зарубежных направлений самые высокие цены на ночь зафиксированы во Франции и Италии — 17 тыс. и 15,2 тыс. рублей соответственно. Самым экономичным отдых среди дальних стран был в Таиланде, Вьетнаме, Японии (9,1 тыс. рублей за ночь) и Китае (9,3 тыс. рублей).

В целом средняя стоимость ночи на зарубежных курортах летом 2026 года составила 8,6 тыс. рублей. Средний чек за год вырос на 8% и достиг 30,5 тыс. рублей. В сервисе пояснили, что рост чека объясняется увеличением средней продолжительности бронирований в отелях и апартаментах за границей — с 3,3 до 3,7 ночей.

Наибольшее снижение средней стоимости проживания отмечено в Азербайджане и Индии — на 17%, в Японии — на 12%, во Франции — на 8%, в Грузии — на 6% и в Венгрии — на 5%.

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