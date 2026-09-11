Технологии

KyTyPS5 запустил GTA 5 на эмуляторе PS5 с частотой до 60 FPS

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Разработчики KyTyPS5, эмулятора PlayStation 5 для персональных компьютеров, смогли запустить улучшенную версию Grand Theft Auto V с частотой до 60 кадров в секунду. Это произошло примерно за два месяца до премьеры GTA 6. Ещё несколько месяцев назад запуск трёхмерных проектов вроде Demon’s Souls на этом ПО заканчивался чёрным экраном или слайд-шоу на скорости два кадра в секунду.

Опубликованные видеоматериалы показывают: пролог в заснеженном Людендорфе идёт со стабильным фреймрейтом в пределах от 40 до 60 FPS, а визуальная составляющая сохраняется на удивление корректно. При этом до идеала далеко — встречаются мелкие графические артефакты, а попытка выйти через дверь гаража приводит к мгновенному вылету программы на рабочий стол. Несмотря на эту критическую ошибку, сам факт получения играбельной скорости в столь продвинутом окружении доказывает, что работы над программным обеспечением продвигаются быстрыми темпами.

Кадры опубликовал BrutalSam (@BrutalSam_) 5 сентября 2026. Успех сразу вызвал у PC-игроков вопросы о возможной эмуляции грядущей Grand Theft Auto VI: традиционная издательская политика Rockstar Games предполагает премьеру на консолях с опережением официального компьютерного релиза на месяцы или даже годы.

Наблюдатели отмечают, что при сохранении такой динамики сценарий, где владельцы мощных ПК сыграют в очередную часть саги до её официальной премьеры в Steam, становится более вероятным, чем когда-либо прежде.

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