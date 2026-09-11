На Среднем Кабане следят за качеством воды в реальном времени

На озере Средний Кабан в Казани заработала платформа экологического мониторинга «Акваториум» — она передает данные о состоянии водоема в режиме реального времени. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана. Устройство разработала петербургская компания NAECO.

Сигнальный буй отслеживает пять ключевых параметров воды: водородный показатель pH, температуру, окислительно-восстановительный потенциал, удельную электрическую проводимость и мутность. Собранные сведения автоматически стекаются в центральный пункт мониторинга, который размещен в ГБУ «НПО Геоцентр РТ».

Первые тестовые замеры показали: значения не выходят за пределы нормы для природных водоемов. Экологи оценивают состояние озера как стабильное, а температура воды плавно снижается — так и должно быть в начале осени.

Платформу впервые поставили на Среднем Кабане в 2025 году, сейчас идет ее тестовая эксплуатация. Буй установлен у Федерального спортивно-тренировочного центра гребных видов спорта Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Работать система будет примерно до ноября — пока озеро не покроется льдом.

«Акваториум» — это буй с солнечными панелями на поверхности, поэтому платформа энергонезависима и экологична. Комплекс универсален: его можно использовать на реках, озерах и водохранилищах, а по итогам тестов Минэкологии РТ намерено поставить такие системы и на других водных объектах республики. С NAECO ведомство сотрудничает не первый год: компания обеспечивает работу судового природоохранного комплекса «Фламинго», который с 2022 года сделал более 3,9 млн измерений на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. В конце сентября судно отправится в новую экспедицию, а в следующем году к нему присоединится катер «Лачын» («Сокол») — он будет работать в связке с автоматической платформой. Все это входит в нацпроект «Экологическое благополучие».