Минфин предложил включить пассивные доходы в основную базу НДФЛ

Пассивные доходы граждан предлагается включить в основную налоговую базу по НДФЛ с унификацией ставок на уровне 13–22%. Такие изменения в Налоговый кодекс Минфин предложил в рамках бюджетного пакета, направленного на повышение устойчивости бюджетной системы.

Речь идет о доходах по дивидендам и другому долевому участию, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, продаже имущества, договорам страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13–15%. Как поясняют в Минфине, размер ставки будет зависеть от величины дохода, а не от способа и источника его получения, что в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Действующая преференция для малых вкладов сохраняется — необлагаемый налогами порог остается на уровне до 1 млн рублей. Изменения также не распространяются на доходы участников СВО.

По оценке Минфина, унификация коснется не более 6% населения, имеющего налогооблагаемые доходы, — примерно 4 млн граждан.