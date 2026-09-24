Экономика

Минфин предложил включить пассивные доходы в основную базу НДФЛ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минфин предложил включить пассивные доходы росс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Пассивные доходы граждан предлагается включить в основную налоговую базу по НДФЛ с унификацией ставок на уровне 13–22%. Такие изменения в Налоговый кодекс Минфин предложил в рамках бюджетного пакета, направленного на повышение устойчивости бюджетной системы.

Речь идет о доходах по дивидендам и другому долевому участию, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, продаже имущества, договорам страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13–15%. Как поясняют в Минфине, размер ставки будет зависеть от величины дохода, а не от способа и источника его получения, что в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Действующая преференция для малых вкладов сохраняется — необлагаемый налогами порог остается на уровне до 1 млн рублей. Изменения также не распространяются на доходы участников СВО.

По оценке Минфина, унификация коснется не более 6% населения, имеющего налогооблагаемые доходы, — примерно 4 млн граждан.

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