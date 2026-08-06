Технологии

Xiaomi может выпустить бета-версию HyperOS 4 7 августа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

По данным инсайдеров, Xiaomi готовит к выпуску бета-версию прошивки HyperOS 4. Ожидается, что тестовая сборка будет разослана участникам 7 августа, а днем ранее, 6 августа, пройдет презентация. Прием заявок на участие откроется 5 августа.

Новая прошивка создана на базе Android 17. Судя по утечкам, в HyperOS 4 дизайн получит эффект «жидкого стекла», переработанные иконки с улучшенной глубиной и тенями, а также более плавные анимации. Панель управления и уведомления станут полупрозрачными, а в верхней части экрана появится элемент для быстрого доступа к голосовому помощнику и подсказкам. Кроме того, система позволит накладывать виджеты друг на друга.

Информацию распространили Ferra и RUNET, однако официального подтверждения от Xiaomi пока нет. Бета-версия будет доступна только пользователям из Китая.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Полезные сервисы: решения для жизни, работы и повседневных задач

заказать обработку от мышей и вшей

Технологии

день назад

Магнитная буря завершилась, готовится солнечное затмение 12 августа

Гид по Казани

2 дня назад

Когда готовить не хочется: лучшие доставки еды

распространение лотерейных билетов в Москве

Технологии

день назад

Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi получат квадратные селфи-камеры в 2027 году

Технологии

день назад

Huawei Mate 90 Pro Max по слухам получит 200-Мп камеру и Kirin 9050 Pro

Наука

день назад

Татарстан выделит 80 млн рублей вузам на химические программы

Технологии

день назад

Флагман OnePlus 16 с аккумулятором 9000 мА·ч запущен в пробное производство

Технологии

13 часов назад

Samsung не признала браком красные пятна на экранах Galaxy S26 Ultra
Экономика
26 минут назад

Нефтегазовые доходы бюджета в июле достигли максимума — 934 млрд рублей

Нефтегазовые доходы бюджета за июль достигли 93...

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске ремонтируют мечеть в посёлке Красный Ключ

Гид по Казани

день назад

День рождения: где отметить ярко и без лишних хлопот

Технологии

час назад

Квадрокоптер «Геоскан пионер мини-2» научили находить суда без регистрации

Новости Татарстана

2 часа назад

Роспотребнадзор Татарстана подготовил решения о блокировке 34 сайтов с БАДами
Старинный квартал Зеленодольска «Полукамушки» м...
Жилые комплексы: Новости
час назад

Старинный квартал Зеленодольска «Полукамушки» могут превратить в «живой музей»

Новости Татарстана

2 часа назад

Еще две мечети в Татарстане признали объектами культурного наследия

Технологии

3 часа назад

Ghost Recon Wildlands получит бесплатный апгрейд до 4K 6 августа

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по популярности у туристов
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой