Xiaomi может выпустить бета-версию HyperOS 4 7 августа
По данным инсайдеров, Xiaomi готовит к выпуску бета-версию прошивки HyperOS 4. Ожидается, что тестовая сборка будет разослана участникам 7 августа, а днем ранее, 6 августа, пройдет презентация. Прием заявок на участие откроется 5 августа.
Новая прошивка создана на базе Android 17. Судя по утечкам, в HyperOS 4 дизайн получит эффект «жидкого стекла», переработанные иконки с улучшенной глубиной и тенями, а также более плавные анимации. Панель управления и уведомления станут полупрозрачными, а в верхней части экрана появится элемент для быстрого доступа к голосовому помощнику и подсказкам. Кроме того, система позволит накладывать виджеты друг на друга.
Информацию распространили Ferra и RUNET, однако официального подтверждения от Xiaomi пока нет. Бета-версия будет доступна только пользователям из Китая.
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