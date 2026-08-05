iPhone и Windows подружат общий буфер обмена в iOS 28

Пользователи iPhone в странах Евросоюза с осени 2027 года смогут копировать текст и изображения на смартфоне и вставлять их на компьютере с Windows. По информации RUNET, функция заработает в обе стороны и будет доступна с выходом iOS 28.

Запрос на такую возможность, как сообщает Ferra, Microsoft направила ещё в марте 2026 года в рамках европейского закона о цифровых рынках (DMA). Документ обязывает Apple открывать собственные системы для сторонних разработчиков.

Apple уже выбрала техническое решение, которое напоминает механизмы из iOS 26.5 для уведомлений о подключении аксессуаров. Сейчас функция формально готовится только для Евросоюза, но не исключено, что позже она станет доступна и в других странах.