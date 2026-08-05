Ghost Recon Wildlands получит бесплатный апгрейд до 4K 6 августа
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут получить бесплатный апгрейд Ghost Recon Wildlands до 4K. По данным из магазина, обновление выйдет 6 августа.
Релиз состоится сразу после презентации, посвящённой 25-летию франшизы. Сведения о переиздании появились в сети благодаря утечке из карточки магазина.
Судя по опубликованной информации, апгрейд не потребует от игроков дополнительных затрат. Он будет доступен на обеих консолях нового поколения в день выхода.
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