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Ghost Recon Wildlands получит бесплатный апгрейд до 4K 6 августа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ghost Recon Wildlands получит бесплатный апгрей...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут получить бесплатный апгрейд Ghost Recon Wildlands до 4K. По данным из магазина, обновление выйдет 6 августа.

Релиз состоится сразу после презентации, посвящённой 25-летию франшизы. Сведения о переиздании появились в сети благодаря утечке из карточки магазина.

Судя по опубликованной информации, апгрейд не потребует от игроков дополнительных затрат. Он будет доступен на обеих консолях нового поколения в день выхода.

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