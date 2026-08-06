Экономика

Нефтегазовые доходы бюджета в июле достигли максимума — 934 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Нефтегазовые доходы бюджета за июль достигли 93...

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В июле нефтегазовые доходы бюджета достигли 934 млрд руб. — это максимум с начала года, следует из данных Минфина, опубликованных 5 августа.

Показатель превысил июньский уровень на 36,6%: тогда поступления составляли 683,6 млрд руб. По сравнению с июлем прошлого года доходы выросли на 18,6% — с 787,3 млрд руб. Фактический результат оказался выше прогноза министерства на 291,9 млрд руб.

Основную часть поступлений обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 692,2 млрд руб. Это несколько больше, чем год назад (634,1 млрд руб.), но на 28,5% ниже июньских 968,6 млрд руб.

Существенную роль сыграл и налог на дополнительный доход (НДД), который платится четыре раза в год: в июле по нему поступило 396 млрд руб. против 302 млрд руб. годом ранее.

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