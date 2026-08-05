Новости Татарстана

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по популярности у туристов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстан принял 1,5 млн туристов за полгода и ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстан принял 1,5 миллиона туристов за первую половину 2026 года и занял пятую строчку в общероссийском рейтинге. Это лучший показатель среди регионов Поволжья. Республика обошла Свердловскую, Тюменскую, Ростовскую области и Ставропольский край.

В целом по стране внутренний турпоток вырос на 4,3% и достиг 43,2 миллиона поездок. Лидируют по-прежнему Москва, Краснодарский край, Подмосковье и Санкт-Петербург. Татарстан замкнул первую пятёрку, подтвердив статус одного из самых привлекательных направлений.

Эксперты отмечают: туризм приносит стране более 3% ВВП, и это стало возможным благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Власти республики собираются и дальше развивать инфраструктуру, учитывая растущий интерес россиян к поездкам по России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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