Еще две мечети в Татарстане признали объектами культурного наследия

В Нурлатском районе Татарстана ещё две дореволюционные мечети получили официальный статус объектов культурного наследия. Обе — деревянные, и у каждой за плечами непростая судьба.

Мечеть в селе Кульбаева-Мараса построили в 1915 году. При советской власти здание закрыли и отдали школе: тут были классы по труду, а позже склад. Лишь в 1993 году мечеть вернули верующим, а в 2018-м отремонтировали.

Вторая — в селе Курманаево — стоит с 1911 года. Эксперты выяснили, что до революции в селе было четыре мечети, но до наших дней дожила только Четвёртая соборная. Именно её и внесут в реестр.

Решение приняли после положительных заключений историко-культурных экспертиз. Теперь у зданий появляется охранный статус, который защитит их от сноса и перестройки. Кстати, недавно в Татарстане начали реставрацию самой старой мечети республики — 1742 года. Её разобрали и восстанавливают брёвна по методу протезирования. Информация — с сайта «Вечерняя Казань».