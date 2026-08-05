Новости Татарстана

Роспотребнадзор Татарстана подготовил решения о блокировке 34 сайтов с БАДами

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане под блокировку попали 34 интернет-страницы с опасными биологически активными добавками. На них продавали концентраты и экстракты, которые маскировали под пищевые добавки, в том числе детские. Вся продукция не прошла обязательную государственную регистрацию и может навредить здоровью.

Решения о блокировке уже подготовлены — инструмент для этого у регионального Роспотребнадзора появился с 29 июля, сообщает ЮВТ-24. Специалисты продолжат мониторинг и будут передавать новые материалы в Роскомнадзор.

По всей стране за подобные нарушения уже закрыто более 28 тысяч сайтов. Татарстанские проверяющие не останавливаются на достигнутом.

Блокировки проводятся на основании приказа Роспотребнадзора № 768, датированного 1 ноября 2025 года. В документе перечислены признаки, по которым страницы вносят в единый реестр запрещённой информации.

Ведомство советует не покупать добавки где попало — только в аптеках или у официальных поставщиков, проверяя сопроводительные документы. Если сомневаетесь в качестве — звоните на горячую линию: 8 (800) 555-49-43.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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