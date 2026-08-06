Маршрутизаторы «Росэл» ISN415 получили допуск ФСТЭК для госорганов

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, получил сертификат ФСТЭК на серию сервисных маршрутизаторов ISN415. Теперь устройства допущены к использованию в государственных органах и при обработке персональных данных.

Маршрутизаторы работают на отечественном процессоре и российском программном обеспечении. Они подключают сети к интернету, создают локальные сети и передают питание через Ethernet для IP-камер. Встроенные алгоритмы приоритизируют трафик, например, выделяют полосу для видеоконференций.

Директор по цифровой трансформации Виталий Александров отметил, что сертификат завершает контур доверия к линейке. По его словам, маршрутизатор стал полностью сертифицированным решением для ведомственных и промышленных сетей. Разработкой устройств занималось НПП «Исток» им. Шокина.