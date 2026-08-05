Новости Татарстана

В Нижнекамске ремонтируют мечеть в посёлке Красный Ключ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В Нижнекамске возвращают к жизни мечеть в поселке Красный Ключ. Здание закрыли несколько лет назад — с 2019 года оно не использовалось в полной мере. Кровля протекала, коммуникации износились, и приход оказался фактически заброшен.

Сейчас там развернулась масштабная реконструкция. Рабочая комиссия во главе с мэром Радмиром Беляевым осмотрела объект вместе с мечетью «Ак Каен» в 35-м микрорайоне. Участники обсудили план ремонта и ход работ.

«Ак Каен» — новый проект в стиле минимализм, почти завершен. Здание построили без забора, что должно символизировать открытость. От ограждения решили отказаться и в Красном Ключе — чтобы мечеть стала более доступной.

К восстановлению подключились депутат Госдумы Айдар Метшин, администрация города, предприниматели и прихожане. По словам имам-мухтасиба Нижнекамского района Салиха хазрата Ибрагимова, работы планируют закончить до снега.

Обновленную мечеть хотят включить в туристический маршрут по Красному Ключу. Если все получится, юбилейный год город встретит с открытым приходом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

день назад

«Выбрали проект, нашли подрядчика и думали, что главное сделано»: рассказываем, о чём молчат строители в Казани

лавровый лист от тараканов отзывы в квартире как использовать в домашних условиях

Технологии

день назад

Магнитная буря завершилась, готовится солнечное затмение 12 августа

Гид по Казани

2 дня назад

Шаг к совершенству: современные решения для красоты и здоровья ног

ремонт сотовых телефонов санкт-петербург в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi получат квадратные селфи-камеры в 2027 году

Технологии

день назад

Huawei Mate 90 Pro Max по слухам получит 200-Мп камеру и Kirin 9050 Pro

Наука

день назад

Татарстан выделит 80 млн рублей вузам на химические программы

Технологии

день назад

Флагман OnePlus 16 с аккумулятором 9000 мА·ч запущен в пробное производство

Технологии

13 часов назад

Samsung не признала браком красные пятна на экранах Galaxy S26 Ultra
Экономика
25 минут назад

Нефтегазовые доходы бюджета в июле достигли максимума — 934 млрд рублей

Нефтегазовые доходы бюджета за июль достигли 93...

Технологии

20 минут назад

Маршрутизаторы «Росэл» ISN415 получили допуск ФСТЭК для госорганов

Гид по Казани

день назад

Вечер в Казани: лучшие идеи для отдыха и встреч

Технологии

50 минут назад

Xiaomi может выпустить бета-версию HyperOS 4 7 августа

Технологии

час назад

iPhone и Windows подружат общий буфер обмена в iOS 28
Старинный квартал Зеленодольска «Полукамушки» м...
Жилые комплексы: Новости
час назад

Старинный квартал Зеленодольска «Полукамушки» могут превратить в «живой музей»

Технологии

час назад

Квадрокоптер «Геоскан пионер мини-2» научили находить суда без регистрации

Технологии

3 часа назад

Ghost Recon Wildlands получит бесплатный апгрейд до 4K 6 августа

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по популярности у туристов
Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в...
Интересное в Казани
5 дней назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру