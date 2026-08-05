В Нижнекамске ремонтируют мечеть в посёлке Красный Ключ

В Нижнекамске возвращают к жизни мечеть в поселке Красный Ключ. Здание закрыли несколько лет назад — с 2019 года оно не использовалось в полной мере. Кровля протекала, коммуникации износились, и приход оказался фактически заброшен.

Сейчас там развернулась масштабная реконструкция. Рабочая комиссия во главе с мэром Радмиром Беляевым осмотрела объект вместе с мечетью «Ак Каен» в 35-м микрорайоне. Участники обсудили план ремонта и ход работ.

«Ак Каен» — новый проект в стиле минимализм, почти завершен. Здание построили без забора, что должно символизировать открытость. От ограждения решили отказаться и в Красном Ключе — чтобы мечеть стала более доступной.

К восстановлению подключились депутат Госдумы Айдар Метшин, администрация города, предприниматели и прихожане. По словам имам-мухтасиба Нижнекамского района Салиха хазрата Ибрагимова, работы планируют закончить до снега.

Обновленную мечеть хотят включить в туристический маршрут по Красному Ключу. Если все получится, юбилейный год город встретит с открытым приходом.